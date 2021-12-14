Самарец украл с работы более 1 млн рублей и 600 кг красной рыбы

Махинации предприимчивого сотрудника вскрыли при проведении инвентаризации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело о крупном мошенничестве и присвоении денег. Обвиняемым по нему проходит бывший менеджер фирмы по продаже морепродуктов.

— Установлено, что 30-летний мужчина похитил с работы свыше 1 млн рублей и более 6 центнеров филе красной рыбы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным следователей, самарец на протяжении месяца оформлял товарные накладные, используя данные своих клиентов — ИП. По ним он получал на складе рыбную продукцию весом от 20 до 140 кг, а затем распоряжался ею по своему усмотрению.

Также выяснилось, что мужчина при выполнении трех заказов присвоил более 1 млн рублей. Эти деньги он получил на руки от клиентов в качестве оплаты за поставку почти 600 кг красной рыбы. Недостачу выявили при проведении инвентаризации.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела. Скоро экс-сотрудник фирмы предстанет перед судом.