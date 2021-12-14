Бесплатные катки залили в четырех парках Самары в декабре 2021 года

Рядом с катками оборудовали раздевалки и пункты проката коньков / Фото: администрация Самары

В Самаре начали открывать бесплатные катки. Всего их будет более 120. Первые ледовые площадки заработали в парках Победы, Дружбы, Гагарина и 50-летия Октября.

— В парке Победы каток оборудовали на новом месте — ближе к улице Аэродромной, где ранее находилось колесо обозрения. Благодаря этому его площадь возросла до 2 тысяч кв. м, — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ледовые площадки работают с 10:00 до 22:00. В течение дня предусмотрены перерывы — для очистки, заливки и шлифовки покрытия. Возле каждой ледовой площадки есть пункты проката коньков, раздевалки и точки общепита. При их посещении необходимо надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Отметим, что в парках Дружбы, Победы и имени Юрия Гагарина обновили новогоднюю иллюминацию. Теперь там стало еще красивее.