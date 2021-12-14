В Красноглинском районе Самары срубят деревья для прокладки труб

Новые трубы протянут от НФС-2 в Студеном овраге до Управленческого / Фото: РКС-Самара

В Самаре коммунальщики приступили к новой стадии строительства двух водоводов в Красноглинском районе. Новые трубы протянут от НФС-2 в Студеном овраге до поселка Управленческого. Работы идут сразу в нескольких местах.

— Насосную станцию на НФС-2 соединят с насосной станцией на улице Сергея Лазо двумя водоводами диаметром 600 мм. Трубы протянут под Волжским шоссе, через зеленую зону в сторону Студеного оврага, — рассказали в мэрии Самары.

К сожалению, провести данные работы без вырубки деревьев нельзя. в Компании «РКС-Самара» отмечают, что насаждения убирают только после получения порубочного билета и согласования с муниципалитетом. Спилят лишь те деревья, что мешают прокладке труб. Часть из них — аварийные. В дальнейшем эту трассу будут использовать как резервный пожарный проезд.

Отметим, цель проекта обновления сетей водоснабжения - улучшение качества воды в Красноглинском районе. Все строительные работы там планируется завершить в 2023 году.