В Самаре экс-сотрудницу налоговой осудят за попытку мошенничества на 1,3 млн рублей

Скоро бывшая сотрудница ФНС окажется на скамье подсудимых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Самаре рассмотрит уголовное дело экс-сотрудницы налоговой. Ей вменяют покушение на крупное мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Обвиняемая — бывший главный государственный налоговый инспектор отдела проверочного анализа и истребования документов МИ ФНС России № 20. В один из дней к женщине обратилась замначальника отдела учета и работы с налогоплательщиками. Она попросила исключить ООО из плана выездных проверок и уменьшить фирме доначисленный неуплаченный налог.

Инспектор знала, что это не входит в ее полномочия, но все равно согласилась. Она заявила, что ей нужно 1,3 млн рублей для передачи уполномоченным лицам. Часть денег — 200 тысяч рублей — женщина планировала забрать себе. Однако обогатиться она так и не смогла — ее задержали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Самарской области.

Под уголовное дело попала и бывший замначальника отдела учета и работы с налогоплательщиками. Ее обвиняют в посредничестве во взяточничестве и в мошенничестве. Скоро она тоже предстанет перед судом.