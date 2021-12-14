Ледостав начался на Волге в Самаре в декабре 2021 года

На замерзающем водоеме обосновалась пара уток Фото: Скриншот с видео

В Самаре стала замерзать Волга. Местный видеоблогер Евгений Щекин в понедельник, 13 декабря 2021 года, снял с воздуха, как на реке начался ледостав.

Пока лед сковал водоем не полностью, а лишь местами — преимущественно возле берега. На видео также попала пара уток. Пернатые засиделись в полынье. Судя по ролику, им там вполне комфортно и вольготно. Покидать Волгу птицы совсем не спешат.

Отметим, что обычно ледостав на реках начинается во второй половине ноября и завершается в середине декабря. В этом году зима в регионе необычная. Сильных морозов в Самарской области пока еще не было, поэтому процесс образования льда на водоемах может затянуться. Снег тоже не торопится приходить в регион.