В Самаре создадут гражданскую сеть мониторинга качества воздуха

Сеть гражданского мониторинга воздуха разработал резидент "Жигулевской долины"

В Самаре вслед за Тольятти создадут сеть гражданского мониторинга воздуха. Автор идеи — резидент «Жигулевской долины» АНО «Аиралаб Рус».

Гражданская сеть мониторинга состоит из специальных датчиков. Они фиксируют различные примеси в воздухе, затем показатели приборов передаются в мобильную эколабораторию. Полученные данные учитывают при оценке состояния воздуха.

Сейчас в Тольятти работают более 30 датчиков. Их установили при помощи бизнесменов и неравнодушных жителей. Скоро один из таких приборов появится в Самаре — в одном из лицеев, а также в промышленном центре Оренбургской области. Это первый шаг к созданию там собственных гражданских сетей мониторинга.

Добавим, в минувшие выходные представители АНО «Аиралаб Рус» провели мастер-класс по сборке датчиков. Все приборы контроля качества воздуха, которые изготовили на встрече, подарили участникам.