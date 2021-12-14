Дмитрий Азаров обсудил с победителями президентских грантов развитие креативных индустрий

Глава региона отметил креатив и атмосферу радости в проектах-победителях

Во вторник, 14 декабря 2021 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с победителям первого конкурса президентских грантов. Он обсудил с ними реализацию их идей, а также перспективы развития креативных индустрий.

Напомним, регион подал на конкурс 248 заявок. Тридцать три проекта в области культуры, искусства и креативных индустрий признали победителям. На их реализацию выделят более 90 млн рублей из федерального бюджета.

— Надеюсь, все проекты Самарской области успешно состоятся, потому что в них есть креатив, идеи радости и счастья, возможность для самореализации. Креативные индустрии — сектор перспективный. Мы продолжим заниматься его развитием, — сказал глава региона.

Отметим, в число победителей конкурса от Самарской области вошли следующие проекты:

— музыкальный фестиваль «САМ.ФЕСТ». Его хотят провести летом 2022 года с участием известных и начинающих исполнителей;

— проект «№ 1 Паблик-арт». Он направлен на создание арт-квартала в Кинеле;

— интерактивная выставка «Фронт. Тыл. Победа» в парке истории техники имени Сахарова в Тольятти;

— проект «Инклюзивные балы России». Он призван объединить людей с различными формами инвалидности и без нее.