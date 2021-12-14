Инспекторы ГИМС призвали самарцев не выходить на тонкий лед

Чаще всего жертвами тонкого льда становятся рыбаки и дети Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Жителей Самарской области призвали не гулять по рекам и озерам. Лед там тонкий и может не выдержать веса человека.

- Тонкий лед ежегодно становится причиной гибели людей. Чаще всего это дети и рыбаки. С начала зимы в регионе произошло уже несколько случаев провала под лед. В результате один человек погиб, еще одного удалось спасти, — рассказали представители центра ГИМС ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, пока лед сковал небольшие пруды и озера. Однако толщина покрова неравномерна, есть промоины и трещины. Ходить там опасно. А вот реки Волга и Самара только начали замерзать.

Несмотря на все запреты, многие все равно стремятся на лед. Как правило, это рыбаки. С ними инспекторы ГИМС регулярно проводят профилактические беседы и рассказывают о возможных трагических последствиях.

Нередко на замерзающих водоемах можно встретить детей. Они устраивают на льду игры, рискуя жизнью. Спасатели призывают родителей тщательнее следить за своими чадами и не оставлять их одних.