В Самаре начали проверку после того, как бездомные собаки набросились на ребенка

Собаки набросились на девочку. Фото - скриншот

В Самаре проведут проверку после случая, когда бездомные собаки набросились на девочку.

Ранее в соцсетях появилось видео, как около дома на улице Промышленности бездомные собаки набросились на ребенка. Девочка пыталась отбиться от них сумкой для второй обуви.

Как сообщил «КП-Самара» руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин, по факту случившегося проведут проверку. Он отметил, что отловом безнадзорных животных занимаются подрядные организации, определенные по итогам торгов. «То, что такой случай произошел, вызывает вопросы к качеству работы подрядчика», - отмечает Ивахин.

По действующему законодательству, сейчас бездомных собак ловят, стерилизуют, вакцинируют, и выпускают тех, которые не представляют опасность.