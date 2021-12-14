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Общество14 декабря 2021 15:12

В Самаре начали проверку после того, как бездомные собаки набросились на ребенка

Девочка отбивалась от собак сумкой для второй обуви
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Собаки набросились на девочку. Фото - скриншот

Собаки набросились на девочку. Фото - скриншот

В Самаре проведут проверку после случая, когда бездомные собаки набросились на девочку.

Ранее в соцсетях появилось видео, как около дома на улице Промышленности бездомные собаки набросились на ребенка. Девочка пыталась отбиться от них сумкой для второй обуви.

Как сообщил «КП-Самара» руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин, по факту случившегося проведут проверку. Он отметил, что отловом безнадзорных животных занимаются подрядные организации, определенные по итогам торгов. «То, что такой случай произошел, вызывает вопросы к качеству работы подрядчика», - отмечает Ивахин.

По действующему законодательству, сейчас бездомных собак ловят, стерилизуют, вакцинируют, и выпускают тех, которые не представляют опасность.