Самарец пострадал после падения частей вентиляционной шахты с крыши дома

Подозреваемый своими действиями повлек нанесение среднего вреда здоровью жителю Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель получил травмы после того, как на него с крыши жилого дома упали части кустарно изготовленной вентиляционной шахты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

В апреле этого года части конструкции оторвались и упали с крыши на местного жителя, в результате чего его здоровью был причинен вред средней степени тяжести. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По версии следствия, рабочие по указанию прораба собственноручно изготовили конструкцию, которую в итоге установили вместо заводского оборудования. В настоящее время собрано достаточно доказательств для передачи уголовного дела в суд. Прорабу грозит до двух лет лишения свободы.