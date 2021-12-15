В Самаре 14 декабря 2021 года открыли Международный Форум Волонтеров Победы

Мероприятие ознаменовалось праздничным концертом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре во вторник 14 декабря 2021 года открыли Международный Форум Волонтеров Победы. В церемонии открытия, онлайн-трансляцию которой смотрели более 15 тысяч человек, приняли участие активисты региональных отделений со всей страны, участники федеральных команды и представители международного сообщества Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы.

Участникам масштабного события направил приветственный адрес президент России Владимир Путин. Зачитала его на мероприятии заместитель начальника департамента организационной и административной работы управления по общественным проектам администрации президента Елена Малышева.

В церемонии открытия принял участие и глава региона Дмитрий Азаров. Он напомнил о решении Владимира Путина присвоить Самаре почетное звание «Город трудовой доблести». Волонтеры собрали более 700 тысяч подписей в поддержку этого решения. Ведущую роль сыграли именно Волонтеры Победы.

Вообще, в губернии волонтерское движение развивается активно. Оно насчитывает уже более 150 тысяч участников.

Участников церемонии открытия поздравил губернатор Дмитрий Азаров Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Волонтеры Победы — особая категория. Это люди с добрым отзывчивым сердцем, с пламенем любви к Родине в сердце. Спасибо за вашу память, за ваше небезразличие, за широту ваших сердец, за любовь к Родине, к каждому защитнику нашего Отечества, — заявил губернатор Самарской области.

Среди акций, которые провели добровольцы — огненные картины войны, Бессмертный полк, Диктант Победы. Знаковым для региона стал и Парад Памяти 7 ноября. Во всех эти проектах принимают участие волонтеры Победы. Депутат госдумы РФ Ольга Амельченкова добавила, что в 2021 году были и другие акции. В частности, «Сад памяти», в рамках которой волонтеры высадили 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Председатель самарской губернской думы Геннадий Котельников в свою очередь напомнил, что в этом году исполняется 80 лет со дня выпуска в Самаре первого самолета Ил-2. Дмитрий Азаров в связи этим обратился в губдуму установить памятную дату и ежегодно 10 декабря отмечать запуск производства легендарных штурмовиков.

В рамках мероприятия прошел праздничный концерт. Кроме того, состоялась церемония награждения. Отмечены Благодарностью президента Российской Федерации были добровольцы и лидеры Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Добавим, что форум продлится до 18 декабря.