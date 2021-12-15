Снег снова обойдет Самару стороной 15 декабря 2021 года

В Самаре снега нет, а в селах - достаточно

Снег снова обойдет Самару стороной. Синоптики поделились прогнозом погоды на 15 декабря 2021 года. Еще вчера на сайте Гидромета можно было бы увидеть приятные прогнозы об ожидающемся снежке, которого горожане уже заждались. Но оказалось, что праздничное настроение припасли только для Тольятти, Сызрани и районов области. Правда, и там не обещают белого снега хлопьями - это будет скорее замерзший дождь и лужи под ногами.

Самарцы же уже заждались снега. Но 15 декабря прогноз к ним не благосклонен. В этот день еще будет немного морозно - до минус четырех градусов. А уже с четверга температура поднимется до ноля. Синоптики обещают что мокрый снег может пойти и в Самаре, уже в пятницу. Но это совсем нк то, чего ждут жители регионы, которым хочется снежного города, кружащихся в воздухе белых хлопьев и праздничного зимнего настроения.

Как говорят синоптики, это небольшой снег в регион принесли фронтальные разделы атлантического циклона. Ему же мы обязаны и потеплением. Продлится такая "европейская зима" до 21 декабря, в этот день обещают до -10 градусов холода.