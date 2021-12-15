В Тольятти спасли кошку, застрявшую под капотом автомобиля

Из западни кошку вызволяли спасатели / Фото: Патруль Тольятти

В Тольятти спасли кошку, которая забралась под капот автомобиля. Видимо, она решила погреться в моторном отсеке, но выбраться оттуда сама не смогла. К счастью, владелец авто вовремя заметил неожиданную гостью и не дал ей погибнуть.

Все случилось на улице Механизаторов, 5. Автолюбитель не смог сам вытащить кошку и обратился за помощью к сотрудникам спецслужб. Они успешно достали животное из-под капота, пишет «Патруль Тольятти». Во время спасательной операции черная красавица жалобно мяукала, но вела себя не агрессивно. Усатая не пострадала, только отделалась испугом.

Отметим, с наступлением холодов животные стали часто забираться под капоты машин. Они пытаются там согреться. Поэтому автомобилистов призывают перед поездкой осматривать свой транспорт.