Компанию «СамараТрансСтрой» оштрафовали за нарушения при реконструкции ул. Ново-Садовой

Подрядчик вовремя не устранил допущенные нарушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компанию «СамараТрансСтрой» привлекли к административной ответственности — назначили штраф в 50 тысяч рублей. Поводом стали нарушения, допущенные при реконструкции улицы Ново-Садовой. Об этом говорится в материалах дела на сайте арбитражного суда Самарской области.

«СамараТрансСтрой» является подрядчиком реконструкции улицы Ново-Садовой на участке от Полевой до Кирова. В апреле 2021 года представители государственной инспекции строительного надзора региона провели выездную проверку и выявили ряд недочетов. Так, были допущены нарушения требований проектной документации и нормативных документов.

Надзорное ведомство потребовало все устранить. Однако компания в установленный срок этого не сделала. Тогда Госстройнадзор обратился в суд. Тот принял решение оштрафовать «СамараТрансСтрой» на 50 тысяч рублей. У фирмы есть 10 дней, чтобы обжаловать данное решение.