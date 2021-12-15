В Самаре с 17 до 20 декабря 2021 года закроют проезд по ул. Братьев Коростелевых

Движение закроют из-за коммунальных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 17 декабря 2021 года, в Самаре закроют проезд по улице Братьев Коростелевых. Ограничение введут на пересечении с улицей Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Движение будет ограничено с 00:30 17 декабря до 6:00 20 декабря 2021 года из-за проведения работ по подключению к централизованной системе водоотведения (дождевая канализация), — рассказали в мэрии.

Отметим, что на время перекрытия изменят схемы движения общественного транспорта. Корректировки коснутся автобусных маршрутов № 13 и 48д.

Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свои поездки.