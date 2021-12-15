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Общество15 декабря 2021 11:27

Вадим Михеев вновь возглавил избирком Самарской области

Он будет занимать пост председателя ближайшие 5 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Состав избирательной комиссии региона обновился почти на 45%

Состав избирательной комиссии региона обновился почти на 45%

В Самарской области выбрали нового председателя избирательной комиссии, его заместителя и секретаря. Обошлось без сюрпризов. Региональный избирком в ближайшие пять лет вновь будет возглавлять Вадим Михеев.

Заместителем председателя стал Алексей Солдатов, секретарем комиссии — Наталья Таран. Их назначали на эти посты по итогам тайного голосования.

Отметим, что изменился и состав избиркома Самарской области. Он обновился почти на 45%. По словам Вадима Михеева, главная задача сейчас — обучить членов нижестоящих комиссий и сформировать участковые избирательные комиссии на 2023-2028 годы.