В Самаре возле филиала Третьяковки устанавливают 16-метровую елку

Закончить установку елки должны к концу недели / Фото: администрация Самары

В Самаре появится еще одна елка. Новогоднюю красавицу высотой 16 метров впервые установят возле фабрики-кухни — филиала Третьяковской галереи, сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

В среду, 15 декабря 2021 года, сотрудники МП «Самарагорсвет» собрали каркас и начали крепить елочные ветки. В дальнейшем каждую из них подсветят яркими огнями. Закончить все работы специалисты обещают до конца недели.

— Каждая ветка будет как гирлянда. Также елку украсим глянцевыми и матовыми разноцветными шарами разного диаметра. Сейчас они на складе — ждут своего часа, — рассказал главный инженер МП «Самарагорсвет» Владислав Бобунов.

Рабочие позаботились о том, чтобы елку не снесло сильным порывом ветра. Для этого там поставили специальные блоки. Также вокруг 16-метрового дерева появится ограждение. Это необходимо для безопасности горожан — конструкция будет под напряжением. Близко подходить к ней нельзя.