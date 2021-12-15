Дмитрий Муратов отказался от звания Почетного гражданина Самарской области. ФОТО: Михаил Метцель/ТАСС

Нобелевский лауреат и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов отказался от звания Почётного гражданина Самарской области. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Самаре 15 декабря 2021 года.

По его словам, в регионе есть множество более достойных людей – врачей, профессоров и многих других. И кроме него есть кому претендовать на звание Почетного гражданина.

Также, в эфире Муратов рассказал, что давно не встречался с самарскими градозащитниками и обещал оказать им поддержку. В числе прочего журналист упомянул объединение Самарского госуниверситета и Самарского аэрокосмического университета, состоявшееся в 2015 году – журналист выразил своё негативное отношение к данной идее.

Дмитрий Муратов начал свою карьеру журналиста в Самарской области. В 2021 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира. Нобелевский комитет оценил его "усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира".