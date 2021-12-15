Долги самарского бизнесмена Александра Швидака превысили 6 миллиардов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский бизнесмен Александр Швидак не смог оспорить возбуждение уголовного дела о банкротстве. В 2014 году Александр взял в банке 27,8 миллиона рублей. По процентам образовался долг в 2 миллиона рублей. Компания ООО «Высота» подала иск, в котором требовала с бизнесмена эту сумма. Суд начал заниматься делом Александра в июле 2021 года.

Погасить задолженность бизнесмена обязалась PLATA GROUP LIMITED, конечным владельцем которой считается Александр Швидак. Вернуть деньги пыталась и ООО «Бюро бухгалтерской и технической инвентаризации», однако «Высота» отказалась принимать деньги, аргументируя это тем, что деньги должен перечислить сам бизнесмен.

В итоге сумма долгов бизнесмена может вырасти до 6,67 миллиарда рублей. Заявление о включении в реестр требований кредиторов в суд подали ещё 14 организаций, среди которых «Райффайзенбанк», банк «Солидарность», банк «Восточный» и многие другие.

Швидак пытался оспорить возбуждение дела о банкротстве, однако арбитраж отказал ему. Скоро бизнесмен предстанет перед судом, его обвиняют в мошенничестве. По данным следствия с декабря 2016 года по май 2019 Александр похитил со счёта ООО «Волгатеплоснаб» около 60 миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.