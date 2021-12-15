Новые участники самарского штаба ОНФ рассказали о своих главных задачах

У местного штаба ОНФ множество важных задач

В Самарской области изменился состав местного отделения Общероссийского народного фронта. Решением, принятым на региональной конференции, во вторник 14 декабря, сопредседателем штаба ОНФ избрали главу благотворительного фонда «Евита» Ольгу Шелест. Также в состав регионального отделения вошел директор Благотворительного фонда им. Д.И. Козлова Дмитрий Квашин.

— Сейчас главное дело моей жизни — помощь семьям с паллиативными детьми. И здесь важно всегда оставаться человеком, не считаться со временем и невозможно беречь силы, потому что от этого зависит жизнь ребенка зачастую и благополучие семьи, — отметила Ольга Шелест.

По ее словам, фонд продвинулся вперед в своей деятельности, достигнуто немало результатов. Общественница уверена, что в рамках ОНФ будет возможность решения еще большего спектра задач по здравоохранению:

— Мы рассчитываем повысить качество медицинской помощи, в том числе и в малых населенных пунктах, где проживают до двух тысяч человек. Наша область готова перенимать опыт соседних регионов, приглашать врачей к нам, а также нам самим есть чем поделиться, потому что есть инициативы, реализованные только нашей областью.

Успехи действительно есть. Так, в регионе в ближайшее время откроется первое детское паллиативное отделение на базе больницы Середавин. Этого удалось достичь благодаря совместной работе правительства и минздрава региона, «Евиты» и волонтеров.

Дмитрий Квашин в свою очередь отметил, что обновление регионального штаба — естественный процесс, характерный для всех организаций.

— В региональном штабе остались как опытные «фронтовики» — люди, наработавшие серьезный опыт, так пришли и новые активисты, тоже имеющие хороший опыт в реализации социальных проектов. Так что будет обмен опытом, и те позиции, которые народный фронт добился в Самарской области, мы будем поддерживать и приумножать, — уверен он.

Дмитрий Квашин добавляет, что внимание будет уделяться разным аспектам жизни. Это и благотворительность, и борьба с пандемией. Особое внимание будет уделяться обращениям граждан. Продолжится мониторинг выполнения поручений президента России и выполнения национальный проектов.

— Борьба с коррупцией — еще один важный блок работы. Мы будем плотно работать по этим и не только по этим направлениям. Для себя я еще выделяю те аспекты, по которым уже работаю. Это помощь детскому спорту, работа по патриотическому воспитанию молодежи и образовательные проекты по популяризации среди школьников региона темы космоса, — подчеркнул активист.