В Самаре мужчина заставлял детей покупать телефоны на фальшивые деньги

Теперь мужчине грозит суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре собираются судить 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в хранении и сбыте поддельных денег, а также в вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.

— По версии следствия, в июле 2021 года обвиняемый в Интернете приобрел поддельные 5 тысяч рублей. Он пытался их сбыть в ресторане быстрого питания. Установлено, что купюру изготовили при помощи копировально-множительной техники, — сообщает СУ СК России по региону.

В сентябре 2021 года злоумышленник вовлек в похожие преступления своих знакомых подростков — одному из них 13 лет, а другому 12. Он обещал им выгоду и заверил, что в силу возраста ребятам ничего не грозит.

— Как и раньше, обвиняемый также приобретал в сети банковские билеты Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 тысяч рублей. Далее, подростки забирали купюры из тайников и реализовывали их путем покупки сотовых телефонов через сайт бесплатных объявлений. Следствием установлено два подобных факта, — добавляют следователи.

В отношении взрослого фигуранта собрана достаточная доказательная база. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу.