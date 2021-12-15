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Происшествия15 декабря 2021 17:16

В Самаре 18-летняя девушка отравилась уксусной кислотой

Травму она получила у себя дома на улице Блюхера
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Пострадавшую госпитализировали

Пострадавшую госпитализировали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 декабря в полицию Советского района Самары поступило сообщение из больницы Середавина. Медики заявили, что в дневное время к ним поступила девушка с признаками отравления.

— Пострадавшей 18 лет. Ее привезли из квартиры на улице Блюхера. Диагноз — отравление уксусной кислотой, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас юную пациентку госпитализировали в отделение токсикологии. Известно, что все случилось по месту жительства. Обстоятельства произошедшего уточняют правоохранители. По факту ЧП проводится проверка.