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Общество16 декабря 2021 6:28

Гололед прогнозируют в Самарской области днем 16 декабря 2021 года

Жителей региона просят быть осторожнее
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцев сегодня ждет гололед и мокрый снег

Самарцев сегодня ждет гололед и мокрый снег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. Днем в четверг, 16 декабря 2021 года, в регионе сохранится гололедица. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

По прогнозам синоптиков, сегодня также ожидается мокрый снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит 0...-5 °C.

Сотрудники ГУ МЧС по Самарской области призывают жителей быть осторожнее и аккуратнее. При гололеде следует использовать нескользящую обувь. Стоит передвигаться по льду небольшими скользящими шагами и избегать наклонных поверхностей. Руки должны быть свободны. Не нужно держать их в карманах. Пожилым людям необходимо использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренным шипом.