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Общество16 декабря 2021 7:58

Главой тольяттинской станции скорой помощи стал Александр Пастушок

Нового руководителя уже представили коллективу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Александр Пастушок работает в сфере здравоохранения 39 лет / Фото: Минздрав Самарской области

Александр Пастушок работает в сфере здравоохранения 39 лет / Фото: Минздрав Самарской области

В Тольятти назначили нового руководителя городской станции скорой помощи. Этот пост занял Александр Пастушок. В среду, 15 декабря 2021 года, глава Минздрава Самарской области Армен Бенян представил его коллективу учреждения.

— Александр Иванович работает в системе здравоохранения более 39 лет. Почти весь его трудовой путь связан со службой в скорой помощи, — рассказали в региональном Минздраве.

Александр Пастушок начинал свой трудовой путь в Самаре. Сначала он работал на станции скорой медбратом, потом — фельдшером. Еще 21 год трудился врачом выездной бригады. Также Александр Пастушок занимал пост заместителя главврача областной и самарской станций скорой помощи.