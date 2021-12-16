Движение по путепроводу на ул. Ново-Садовой в Самаре могут открыть в конце 2022 года

Строители приступают к монтажу балок на новом путепроводе / Фото: Дороги Самарской области

Стало известно, когда в Самаре запустят рабочее движение по развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Проезд для автомобилей хотят открыть к концу 2022 года. Правда, будет доступна только половина дороги.

— Мы для себя ставим цель в 2022-м, к концу года запустить рабочее движение по половине проезжей части путепровода, — рассказал представитель компании-подрядчика Алексей Зотов.

Напомним, в среду, 15 декабря 2021 года, на стройплощадку привезли первую 24-метровую балку. Установить ее в пролет планируется в течение двух ближайших дней. Насколько известно, всего будет 576 балок. Один пролет будет состоять из двух полос движения. На каждую полосу предусмотрены 8 балок.

Строительство идет с опережением графика. Осталось обустроить 8 свай из 296. Эти работы подрядчик намерен завершить до Нового года. Кроме того, строители начинают монтаж железобетонных балок. Изначально они планировали приступить к этому этапу в мае 2022 года. Отметим, полностью построить путепровод должны до конца 2023-го.