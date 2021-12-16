Геннадий Котельников отметил успехи Самарской области в обновлении системы здравоохранения

Спикер губдумы отметил, что власти уделяют особое внимание модернизации системы здравоохранения

В Самарской области продолжается активное обновление отрасли здравоохранения. В регионе модернизируют первичное звено, открывают новые лечебные учреждения и снабжают их современным оборудованием. Председатель губернской думы Геннадий Котельников высоко оценил успехи в данной сфере.

— В 2021 году в Самарской области ввели в строй 16 ФАПов, 6 офисов врачей общей практики и 4 врачебные амбулатории. Лечебные заведения региона за три года получили около 400 новых автомобилей. Это стало возможно благодаря программе транспортной доступности медучреждений в селах и отдаленной местности, которую выдвинул губернатор Дмитрий Азаров, — отметил спикер губдумы.

При этом в губернии по-прежнему актуальна кадровая проблема в здравоохранении. По словам Геннадия Котельникова, власти уже решают ее. Для этого в Самарской области реализуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Благодаря им удалось дополнительно привлечь более 300 медработников.

Отметим, президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить индексацию средств. Это необходимо для своевременной реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. По словам главы государства, задачу нужно решить до 2025 года.

Добавим, доступность первичного звена здравоохранения планируется довести до 100%. Это одна из главных задач народной программы, которую разработала партия «Единая Россия» при участии жителей.