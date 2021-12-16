Коронавирус 16 декабря 2021 года выявили у 626 жителей Самарской области

Общее число случаев заражения в регионе превысило 192 тысячи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на четверг, 16 декабря 2021 года. Суточный прирост зараженных составил 626 человек. Общее число случаев инфицирования достиг 192 290.

Количество выздоровевших на этот раз превысило число заболевших. За минувшие сутки лечение закончили 719 жителей региона. За все время победить COVID-19 смогли 141 345 человек.

При этом в Самарской области растет смертность. Умерли 32 пациента, у которых диагностировали коронавирус. С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 5 993 летальных случая.

Отметим, Самарская область опустилась на 10 место в стране по суточному приросту больных. Аналогичную позицию регион занимает по числу смертей. А по выздоровлению — 12 место.