Четыре двора благоустроят в Куйбышевском районе Самары в 2022 году

Всего в следующем году преобразят более 55 дворов / Фото: администрация Самары

В Самаре в 2022 году благоустроят более 55 дворов. Их преобразят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Четыре двора обновят в Куйбышевском районе. Работы запланированы по следующим адресам: улица Воздушного флота, 13, 15 и 17, 19: Пугачевский тракт, 43; улица Новокомсомольская, 3, 7. Местная администрация уже заключила контракт с подрядчиком.

Отметим, эксперты разработают дизайн-проекты с участием жителей. Специалисты постараются учесть все пожелания горожан. Во дворах планируют обновить внутриквартальные проезды, тротуарные дорожки, установить детские и спортивные площадки, а также скамейки, урны и вазоны с цветами. Кроме того, там проведут озеленение. К благоустройству дворовых территорий подрядчик должен приступить весной 2022 года.