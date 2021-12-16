В Самаре строительную компанию "Прогресс-Н" хотят признать банкротом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарскую строительную компанию ООО «Прогресс-Н» хотят признать банкротом. Об этом в своем твиттере сообщило министерство строительства Самарской области. Заявление о банкротстве поступило в арбитражный суд, инициатором стал Фонд защиты прав граждан.

Компания пыталась достроить ЖК «Новая Заря» в Самаре, который должен был появиться на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. Для этого компанию отобрали в региональном Минстрое на конкурсной основе. Застройщик также достроил дом на Революционной 148а, однако жилье в этом доме продавали дважды. Поэтому «Прогресс-Н» теперь судится с компанией «Монтэк», которой принадлежит этот дом.

Примечательно, что аналогичный иск о признании «Прогресс-Н» банкротом уже подавался в августе 2021 года от Межрайонной ИФНС №22 по Самарской области.

Теперь компании предстоит процедура банкротства, а обязательства перед дольщикам ЖК выполнены не будут. Областному министерству строительства придется найти нового подрядчика, который достроит проблемный объект.