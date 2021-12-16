В Тольятти спасатели нашли тело рыбака возле речного вокзала

Тело рыбака передали сотрудникам полиции / Фото: Андрей Дербенев Фото: Facebook

Утром в четверг, 16 декабря 2021 года, в Тольятти произошло ЧП. На ледовом поле между речным вокзалом и волнорезом местные жители обнаружили мертвого рыбака.

— О нахождении человека без признаков жизни сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели эвакуировали погибшего на берег и передали его сотрудникам полиции, — сообщил в фейсбуке глава Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

Личность мужчины уже установлена. Это 69-летний местный житель. По предварительным данным, причиной его смерти стал сердечный приступ.

Спасатели призывают рыбаков не выходить на тонкий лед, брать с собой компас, сотовый телефон, использовать специальные непреоновые костюмы и не ловить рыбу в одиночку.