В Самаре 16 декабря 2021 года автомобиль каршеринга влетел в дом и перевернулся на Хлебной площади

Автомобиль врезался в стену жилого дома. Фото: vk.com

В Самаре в четверг 16 декабря около 15:30 по местному времени автомобиль каршеринга попал в ДТП. Кадры cтолкновения попали в социальные сети.

По словам очевидцев, авария произошла недалеко от Хлебной площади. Автомобиль выехал на пешеходный переход и влетел стену дома № 34 на улице Алексея Толстого. Строение получило серьезные повреждения, были разбиты окна.

Информации по пострадавшим на данный момент нет. По словам свидетелей случившегося, на месте работала бригада скорой помощи. Также по адресу ДТП находятся сотрудники полиции.