Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Самару 17 декабря 2021 года

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Самару 17 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Самару в пятницу, 17 декабря 2021 года. Главный новогодний волшебник движется по стране на личном поезде.

На площадке перед платформой с 8:30 была организована развлекательная программа с участием мимов-ходулистов, актеров театра Пластилиновый Дождь и различных артистов, скрашивавших ожидание Деда Мороза. Встречать Дедушку собралось большое количество как детей, так и взрослых.

В 9:00 украшенный огнями и новогодними узорами поезд остановился на 1 пути самарского железнодорожного вокзала. Сопровождали Деда Мороза Снегурочка и помощники – гном и снеговики-затейники. Дедушка вышел к жителям Самары с приветственной речью. Он поблагодарил их за теплый и радушный прием.

- Долго мы ехали к вам из самого Великого Устюга и наконец-то добрались. Каждый год много ребят я встречаю по всей стране – вот и решил отправиться в необыкновенное путешествие. Мои друзья железнодорожники снарядили поезд, чтобы я приехал в каждый город, да сказкой своей поделился, - рассказал Дед Мороз.

С наступающим Новым Годом поздравил всех и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Галина Андриянова. Почетные гости пожелали собравшимся счастливого Нового года и исполнения всех желаний.

Праздничный поезд будет стоять на самарском вокзале до 20:30 сегодняшнего дня. Все желающие могут попасть в передвижную резиденцию Деда Мороза – для этого нужен QR-код о вакцинации, справка о перенесенном коронавирусе или отрицательный результат ПЦР-теста. Его нужно сдать не позднее, чем за 72 часа до мероприятия. Также с собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.