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Происшествия17 декабря 2021 6:23

Пожар вспыхнул в двухэтажном здании на Молодогвардейском спуске в Самаре 17 декабря 2021 года

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте ЧП
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожарные локализовали возгорание на площади 450 кв. м

Пожарные локализовали возгорание на площади 450 кв. м

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром в пятницу, 17 декабря 2021 года, в Самарском районе областной столицы произошел серьезный пожар. Огонь охватил двухэтажное здание на Молодогвардейском спуске, 2. Об этом сообщили в пресс-службе регуправления МЧС.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 5:57. Загорелось неэксплуатируемое административное здание. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу — Пожар № 2, — рассказали в оперативном ведомстве.

Пламя удалось локализовать на площади 450 кв. м примерно за два часа — в 8:20. Сейчас на месте работают 91 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России 59 специалистов и 20 машин. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.