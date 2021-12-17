В Самаре 17-19 декабря 2021 года добавят рейсы на переправу до Рождествено

В расписание речных судов внесли изменения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скорректируют расписание речной переправы до села Рождествено. В предстоящие три дня, 17-19 декабря 2021 года, на это направление добавят дополнительные рейсы. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

— С 17 по 19 декабря 2021 года назначаются рейсы: из Самары (речной вокзал) в 12:00 и из Рождествено в 13:00, — говорится на сайте перевозчика.

Напомним, с 25 ноября 2021 года суда из Самары до Рождествено ежедневно курсируют с 6:45 до 19:00. Интервал движения составляет 1,5-2 часа. Два рейса (в 8:15 и в 16:00) — с заходом на Проран. Он осуществляется носом к берегу. Пассажиров сажают и высаживают через носовой трап судна. В обратном направлении суда ходят с 6:00 до 18:15.

Самарцев просят быть внимательнее при планировании поездок. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (846) 222-93-37.