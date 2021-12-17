Плату за неприватизированное жилье поднимут в Самаре с 1 января 2022 года

Мэрия Самары утвердила новые тарифы за пользование жильем по договору соцнайма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 1 января 2022 года повысят плату за неприватизированное жилье. Речь идет об изолированных и коммунальных квартирах, предоставляемых по договорам соцнайма и договорам найма помещений муниципального и государственного жилищного фондов. Об этом говорится в постановлении городской администрации от 10 декабря 2021 года.

В документе прописан размер платы за 1 квадратный метр площади жилья в месяц. Он зависит от типа квартир, степени благоустройства жилых домов и районов, в которых они расположены.

Так, самые высокие расценки в центральных районах: в Самарском, Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном. От 7,31 до 9,08 руб. за «квадрат» в месяц.

На втором месте идет промышленная зона: Кировский, Советский и Промышленный районы. Здесь тарифы варьируются от 6,56 до 8,32 руб. за жилой «квадрат» в месяц.

Самую низкую плату установили для домов в удаленных районах: Куйбышевском и Красноглинском. От 6,31 до 8,07 руб.