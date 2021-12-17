В Тольятти 82-летняя пенсионерка собственноручно отдала мошеннику 80 тысяч рублей

Женщина собрала всю наличку из дома и отдала мужчине, чтобы тот "спас" ее внука Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольяттинские полицейские раскрыли еще один эпизод в бурной деятельности Павла Викторовича, который жил в небольшом селе под Тольятти. Мужчина уже имеет судимость за мошенничество, после отбытия срока решил не устраиваться на работу, а зарабатывать уже проверенным способом.

Павел Викторович звонил на стационарные телефоны, а когда понимал, что трубку взял пожилой человек, то начинал убеждать его, случилась беда.

Вере Васильевне 82 года. Услышав по телефону, что ее внук попал в ДТП, пострадали люди, и у него могут быть большие проблемы, она собрала всю наличку, которая была в доме, вышла к подъезду и передала деньги неизвестному мужчине, который обещал «помочь».

По версии следствия, этим мужчиной был как раз Павел Викторович. Конечно же, внуку помощь не требовалась, деньги были потрачены совсем на другие нужны.

Сейчас полиция разбирается, сколько еще стариков обманул аферист, пока не попался.

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