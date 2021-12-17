Более 1200 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Самаре в 2022 году

Контейнеры для сухого мусора приобрели по нацпроекту "Экология"

В Самаре продолжают внедрять систему раздельного сбора мусора. Специально для этого город приобрел еще 1 203 металлических сетчатых контейнера. Их установят в 2022 году, сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

Для раздельного сбора мусора в Самаре будет применяться двухконтейнерная система. В один бак необходимо отправлять сухой мусор (пластик, стекло и бумагу), которые можно отправить на переработку, а в другой — прочие отходы, которые вывозят на специальные полигоны.

Напомним, ранее в Самаре отремонтировали 491 муниципальную контейнерную площадку. Там установили 2 062 евроконтейнера для общего сбора мусора. В следующем году к ним добавятся баки для хранения сухих отходов. Их разместят по схеме один к двум.