Власти пообещали возобновить работу электронных табло на остановках в Самаре

Табло на Московском шоссе и Ново-Садовой передадут в ведение городских властей Фото: Twitter.com

В Самаре в скором времени должны вновь заработать электронные табло на остановках общественного транспорта. Об этом в твиттере сообщили представители дептранса города.

«Прибывалки» на остановках появились перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Всего их было около 30 штук. Информационные табло установили в основном на двух основных магистралях города — Московском шоссе и на улице Ново-Садовой, которыми заведуют областные власти. Однако проработало оборудование недолго.

Экраны, на которых отображались маршрут автобуса, трамвая или троллейбуса и время прибытия, потухли больше года назад. Тогда в министерстве транспорта и автодорог Самарской области сообщили, что электронные табло решили передать городу. Правда, этот процесс несколько затянулся.

В конце ноября 2021 года в дептрансе Самары пообещали, что вскоре организуют работу по ремонту оборудования и его запуску. Табло могут заработать уже в следующем году.