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Общество17 декабря 2021 11:00

В Самарской области тысячи детей в больницах получат «Коробки новогоднего счастья»

Благотворительная акция реализуется региональным отделением партии «Единая Россия»
Геннадий ВЕТРОВ
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Каждый желающий может порадовать детей приятными подарками

Каждый желающий может порадовать детей приятными подарками

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Отделение «Единой России» в Самарской области совместной с Центром поддержки гражданских инициатив реализует в губернии акцию «Коробка новогоднего счастья» для детей, который в канун новогодних праздников вынуждены оставаться в больнице. Таких в регионе более 3,7 тысяч человек. Все они получат приятные подарки.

Акция пройдет во всех 45 муниципалитетах области. Поддержку оказывает министерство здравоохранения. Принять участие в помощи ребятам может каждый.

— Для этого организуется заблаговременный сбор подарков с последующей передачей в медицинские учреждения Самарской области, — рассказал региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Роман Балтер.

Уже с 17 декабря «Коробки новогоднего счастья» будут заполняться игрушками и подарками для юных пациентов. С 25 декабря по 7 января 2022 года, а может и до Старого нового года, будет организована передача «Коробок» в больницы.

В целях гигиенической безопасности в клиники передадут только новые игрушки в упаковке. Если они вдруг по санитарно-эпидемиологическим требованиям не будут приняты, то их можно отдать в детские социальные учреждения. Порадовать детей можно наборами «Лего», конструкторами, головоломками, раскрасками, паззлами и не только.

Во всех районах региона установят 100 «Коробок новогоднего счастья». Они появятся у мест, где много людей: здания администраций, помещения комитетов партии «ЕР», дома молодежи, библиотеки и дома культуры.

— Создание благоприятной атмосферы и хорошего настроения — важный элемент в процессе выздоровления детей, находящихся на длительном лечении в больницах. Эта акция является успешным инструментом для поддержки детей, оказавшихся на лечении в период новогодних праздников, — уверен Роман Балтер.