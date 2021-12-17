В Самаре у магазина на улице Дыбенко нашли труп 18-летнего парня из Сызрани

По факту происшествия проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшная трагедия произошла накануне днем, 16 декабря, на улице Дыбенко в Самаре. Там возле жилого дома местные жители обнаружили погибшим 18-летнего юноши, зарегистрированного в Сызрани.

— О происшествии заявила продавец торговой точки, расположенной в доме, возле которого нашли молодого человека. Он получил множественные травмы. Установлено, что в этом же доме парень снимал квартиру, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку. По предварительной информации, парень мог покончить с собой. Отрабатываются и другие версии. По итогам разбирательств будет принято процессуальное решение.