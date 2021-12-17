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Общество17 декабря 2021 12:38

Тарифы на электроэнергию увеличат в Самарской области с 1 июля 2022 года

Региональные власти опубликовали соответствующий приказ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцев ждет очередное повышение цен

Самарцев ждет очередное повышение цен

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 1 июля 2022 года вырастут цены на электрическую энергию. Департамент ценового и тарифного регулирования региона 10 декабря выпустил приказ об установлении новых тарифов.

— Во втором полугодии следующего года одноставочный тариф для горожан, которые живут в домах, необорудованных стационарными электрическими плитами и отопительными установками, составит 4,62 руб./кВт*ч, — сообщили в ведомстве, отметив, что сейчас тариф для таких домов составляет 4,46 руб./кВт*ч.

Одноставочный тариф для жителей домов с электроплитами и отопительными установками поднимут с 3,12 до 3,23 руб./кВт*ч. Данный размер платы будет действовать как для городских, так и для сельских потребителей.

Подробнее об изменении цен на электроэнергию можно узнать здесь.