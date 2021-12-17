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Общество17 декабря 2021 15:31

В Самарской области с 17 по 19 декабря 2021 года пройдут масштабные рейды ГИБДД

Рейды будут направлены на выявление грубых нарушений ПДД
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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В предстоящие выходные в Самарской области пройдут массовые рейды ГИБДД

В предстоящие выходные в Самарской области пройдут массовые рейды ГИБДД

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные в Самарской области пройдут масштабные рейды ГИБДД. С 17 по 19 декабря сотрудники Госавтоинспекции проведут комплексные профилактические мероприятия по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения.

Особое внимание по традиции будет уделено водителям, севшим за руль в нетрезвом состоянии. Также, сотрудники полиции будут останавливать водителей, нарушающих правила маневрирования, скоростной режим и выезд на встречную полосу движения.

Контроль за дорожной обстановкой будет осуществляться путем массовой остановки и проверки водителей. Региональная Госавтоинспекция призывает автомобилистов не нарушать ПДД и не ставить под угрозу свою безопасности и безопасность окружающих.