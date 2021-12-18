Самару засыпало снегом
Фото: Ольга НОВИКОВА
Самару засыпало снегом утром 18 декабря 2021 года. Фотографиями снегопада жители города поделились в социальных сетях.
- Настоящая зимняя сказка, легкий снежок, все белое, красивое. Наконец-то зима! – радуются самарцы.
Некоторые, впрочем, оказались не очень рады.
- Эх и пробки сегодня будут из-за этого снега, - предположили автомобилисты.
По прогнозам синоптиков, мокрый снег с дождем в субботу, 18 декабря, будет идти в течение всего дня. Температура воздуха составит -2…0 градусов Цельсия.