Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 декабря 2021 5:12

Самару засыпало снегом утром 18 декабря 2021 года

Снег с дождем синоптики прогнозируют в течение всего дня субботы
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самару засыпало снегом

Самару засыпало снегом

Фото: Ольга НОВИКОВА

Самару засыпало снегом утром 18 декабря 2021 года. Фотографиями снегопада жители города поделились в социальных сетях.

- Настоящая зимняя сказка, легкий снежок, все белое, красивое. Наконец-то зима! – радуются самарцы.

Некоторые, впрочем, оказались не очень рады.

- Эх и пробки сегодня будут из-за этого снега, - предположили автомобилисты.

По прогнозам синоптиков, мокрый снег с дождем в субботу, 18 декабря, будет идти в течение всего дня. Температура воздуха составит -2…0 градусов Цельсия.