Из-за водителя эвакуатора несколько авто пострадали. Фото: соцсети

В Самаре эвакуатор выронил автомобиль и снес еще четыре машины. В результате транспортные средства пострадали. Об этом очевидцы происшествия рассказали в социальных сетях.

Все произошло вечером в пятницу, 17 декабря 2021 года. Как рассказали очевидцы, напротив дома №322 водитель эвакуатора пытался забрать неправильно припаркованный автомобиль. Однако, как утверждают свидетели происшествия, при этом забыл закрепить должным образом упоры и выронил авто, а также повредил четыре стоящих рядом автомобиля.

- Водятел забыл закрепить упоры, - пишут очевидцы в соцсетях. – В результате он снес четыре машины. Видимо, сильно спешил.

В комментариях одни горожане осуждают жадность водителя эвакуатора, однако другие говорят, что он выполнял свою работу.