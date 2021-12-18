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Общество18 декабря 2021 8:28

В Самаре во время ночного пожара погибла женщина и пострадал пожилой мужчина

Чтобы потушить пламя, потребовались усилия 42 пожарных
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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С огнем боролись более сорока человек.

С огнем боролись более сорока человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре во время ночного пожара погибла женщина и пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Огонь вспыхнул ночью с пятницы на субботу – сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в четыре утра. Очевидцы сообщили о пожаре в деревянном одноэтажном бараке в Куйбышевском районе, на ул. Силаева, 22А. Пожарные незамедлительно выехали на место.

- Для ликвидации пожара привлечены 42 человека и 14 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области. – Площадь возгорания составила 90 квадратных метров.

Через два часа огнеборцы потушили пламя.

К сожалению, не обошлось без жертв. В результате пожара погибла 59-летняя женщина. Также пострадал 60-летний мужчина. Его отправили в больницу Пирогова на обследование.

- Причина пожара устанавливается, - пояснили в региональном МЧС.