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Общество18 декабря 2021 8:58

Более 70% жителей Самары считают себя азартными людьми

Причем как минимум треть горожан непременно хочет побеждать соперников
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Две трети жителей Самары считают себя азартными людьми

Две трети жителей Самары считают себя азартными людьми

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 70% жителей Самары считают себя азартными людьми. К таким выводам в результате проведенного опроса пришли специалисты сервиса городской мобильности Ситимобил и исследовательской компании ResearchMe.

Во время опроса 72% горожан заявили, что считают себя азартными и любят сравнивать свои достижения с другими людьми. Интересно, что только 17% опрошенных отметили, что получают удовольствие просто от участия в соревнованиях. В два раза больше, 36% (треть опрошенных) заявили, что хотят только побеждать. А почти половина участников исследования отметили, что к победе и первенству относятся равнодушно.

- Каждый второй самарец считает, что умеет достойно проигрывать и не испытывает стресс от проигрышей, - отмечают авторы исследования.