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Общество18 декабря 2021 9:39

В Тольятти нашли мужчину с пакетом на голове

Родные подняли тревогу, но попали в квартиру слишком поздно
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Квартиру вскрыли, но было слишком поздно.

Квартиру вскрыли, но было слишком поздно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в доме на ул.Победы обнаружили мужчину с пакетом на голове. ЧП произошло накануне, 17 декабря. Как сообщают очевидцы в соцсетях, родные подняли тревогу, однако попали в квартиру слишком поздно.

46-летний местный житель около девяти утра отправил сообщение сестре, в котором попрощался с ней. Родные подняли тревогу и поехали к нему домой, однако оказались перед закрытой дверью. Соседи помочь не смогли, поэтому родственники вызвали полицию и спасателей.

Дверь в квартиру вскрыли, однако было уже слишком поздно. Тело обитателя квартиры обнаружили в ванной с пакетом на голове.

По предположению родственников, причиной произошедшего могли послужить сильные боли из-за болезни, которой страдал погибший.