Такой дом может появиться на территории бывшего Ипподрома в Самаре

Появились эскизы высотки, которую хотят построить на месте бывшего Ипподрома в Самаре. Территорию на Московском шоссе собирается осваивать специализированный застройщик «Стройсервис», однако для этого компании необходимо получить одобрение условно разрешенного использования участка.

Специализированный застройщик «Стройсервис» вынес на публичные слушания проект отклонений от предельно разрешенных параметров застройки участка вдоль Московского шоссе в Самаре. Речь о земле общей площадью 8824 квадратных метра, расположенных на территории бывшего Ипподрома около дороги, прямо напротив Благовещенского храма.

Уже готова визуализация проекта. Предполагается, что здесь возведут 23-этажный жилой дом. Но для этого компании нужно получить одобрение на условно разрешенный вид использования участка. Перспективу обсудят на публичных слушаниях, о начале которых оповестила мэрия. Слушания продлятся до 30 декабря, познакомиться с проектом можно в департаменте градостроительства.