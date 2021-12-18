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Общество18 декабря 2021 13:15

В Самаре открыли памятник Константину Головкину на Ленинградской в декабре 2021 года

Его установили на средства спонсоров
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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На Ленинградской поставили памятник Константину Головкину. Фото: твиттер

На Ленинградской поставили памятник Константину Головкину. Фото: твиттер

В Самаре 17 декабря 2021 года открыли памятник знаменитому купцу и меценату Константину Головкину. Его установили на улице Ленинградской.

Об открытии памятника в соцсетях сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- В день 150-летия «Самарского Леонардо» Константина Головкина торжественно открыли памятник ему, - сообщил парламентарий. – Памятник находится на ул. Ленинградской.

Проект памятника Константину Головкину обсуждали несколько месяцев, и предложенные эскизы вызвали немало споров. Однако в итоге проект выбрали по итогам голосования жителей.

- Его поддержали и наследники Головкина, - отметил Александр Хинштейн.

Также он подчеркнул, что по традиции средства на установку памятника выделили спонсоры.