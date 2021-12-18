На трассе под Тольятти «Газель» впечаталась в столб, пассажир погиб

От удара у "Газели" разворотило кабину. Фото: ГУ МВД по Самарской области

На трассе под Тольятти «Газель» 18 декабря 2021 года впечаталась в столб, в результате погиб пассажир. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, за рулем грузовичка находился 26-летний парень. Автомобиль ехал по М-5 со стороны Зеленовки в сторону Обводной дороги Тольятти.

- На 936-м километре водитель не справился с управлением и допустил наезд на световую опору с левого края дороги, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области журналисту «КП-Самара».

Машина буквально впечаталась в столб, у нее разворотило всю кабину. Водитель выжил, а вот его 34-летнему пассажиру, к сожалению, не повезло – он скончался на месте.